La importancia de participar en el Censo 2020

El censo se cuenta cada 10 años y cada residente recibe una boleta para completar.

"No hay nada que temer", dijo Kent Woerner, presidente del Comité de conteo completo del condado de Rabun sobre el censo del 2020.

La fecha límite para completar el censo era originalmente el 1 de junio, pero se extendió como resultado de la pandemia del COVID-19.

"Lo han extendido hasta finales de octubre ahora", dijo Woerner. Actualmente, la fecha límite para completar el Censo 2020 es el 31 de octubre.

El Censo hará preguntas sobre cuántas personas viven en un hogar, origen étnico, el nivel de educación y otras preguntas similares. Sin embargo, nunca solicitará información segura como una fecha de nacimiento o un número de seguro social.

Dado que esta es la primera vez que el censo se realizará en línea, la Oficina del Censo de los Estados Unidos ha comprado computadoras para colocarlas en la biblioteca pública y que se reservan únicamente para contestar el censo, dijo Woerner. Esto aseguraría que todos tengan acceso al censo en línea.

Para evitar sobrecargar el sitio web, durante el 1 de abril y el 1 de junio se enviaron postales a los hogares con información sobre cómo completar el censo en línea, pero en diferentes momentos.

Aquellos que prefieran una boleta de papel pueden solicitar una a través de la postal de instrucciones que recibirán por correo.

Woerner dijo que el gobierno federal envía dinero a los estados y los estados dividen ese dinero entre los condados. El censo determina cómo se asignan los fondos durante un período de 10 años para proyectos como carreteras, infraestructura, el sistema escolar y otros desarrollos importantes.

"Por eso es tan importante", enfatizó Woerner. "Los residentes deben completar el censo para que su condado obtenga el financiamiento adecuado". El estado analiza el tamaño de la población al momento de determinar cómo distribuir estos fondos.

El Censo también determina cómo se distribuye la Cámara de Representantes y puede cambiar la composición de un distrito donde podría hacer campaña un representante. "Para establecer representantes similares de distrito", aclaró. En 2010, Georgia ganó un representante más como resultado del censo, según Woerner.

Según la Oficina del Censo, la tasa total de auto respuesta de Georgia al 6 de julio es de 57.8%. El Condado de Hall ocupa el puesto número 24 en el estado con una tasa de finalización del 61%, seguido por el Condado de Habersham en el puesto número 45 del estado con una tasa de finalización del 57.2%. El condado de Rabun se queda atrás la clasificación siendo el número 143 en el estado con una tasa de finalización del 37.1%.

La Oficina del Censo informa que los latinos no han sido contados por décadas, perjudicando a sus familias, comunidades y vecindarios.

La Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos y Nombrados (NALEO por sus siglas en inglés) dijo que “cuando la comunidad latina no se cuenta, los límites políticos pueden no reflejar con precisión la realidad. La subvaloración da como resultado que a los latinos se les niegue una voz completa en la toma de decisiones políticas. Como resultado, las diferentes necesidades de la comunidad pueden no estar representadas o priorizadas de acuerdo con la parte real de la población ".

Si un residente no completa la encuesta antes de la fecha límite, un encuestador del censo irá a su casa para alentarlo a completar el censo.

“Este es un esfuerzo solo para obtener un conteo completo. Este no es un esfuerzo para espiar a las personas”, dijo Woerner. "No es necesario ser ciudadano para ser contado".

Woerner dijo que los encuestadores del censo llevarán una insignia con su nombre para estar claramente identificados. Los residentes pueden ir al sitio web de la Oficina del Censo para verificar que el individuo es un encuestador del censo. Solo irán a su casa si usted no ha completado el Censo dentro del plazo establecido.