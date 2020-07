Un lugar para cultivar la creatividad

Body

No es sorpresa que una mente creativa, innovadora y desafiante sea la encargada de abrir una galería y centro de arte en las montañas del Noreste de Georgia.

En medio de las montañas, Lizzy Falcón encontró su inspiración para crear y extender la oportunidad a otros de conocer y experimentar el arte. Aunque sus creaciones son lejos del arte popular a la que la comunidad estaba acostumbrada en la región, su pasión por reflejar lo que ella realmente sentía como artista, la han llevada a empujar los limites y abrir camino para otros artistas locales.

Después de trabajar por 20 años para el Estado de Florida, Falcón y su esposo tomaron rumbo hacia el Norte. En el 2011 encontraron su hogar en las montañas al Noreste de Georgia y fue en ese entonces que Falcón comenzó a crear mas y explorar mas su lado creativo.

“Yo quería crear y hacer mi arte rara,” dijo Falcón. “Creo que desde pequeña mostré un interés por el arte, pero no recibí mucho apoyo por parte de mi familia. Así es que cuando tuve la oportunidad, comencé a explorar mas ese interés.”

En el 2012 tuvo la oportunidad por primera vez de tener una demostración en Orlando, Florida. “Me encanto el sabor de mostrar mi arte. Sabia que tenia que trabajar muy duro,” cuenta Falcón sobre su experiencia.

Mientras pasaba la mayor parte de su tiempo en el estudio, Falcón aun no había mostrado su arte localmente, hasta que conoció a Pat Wheeler, dueña de Mountain Feathers Gallery. Desde ahí se abrieron muchas puertas.

“Pat vio una de mis pinturas y me ofreció la oportunidad de poner algunas en Mountain Feathers Gallery. De ahí en adelante, comencé a arriesgarme mas y a presentárselas a otros,” dijo Falcón. “Además de Pat Wheeler, la biblioteca publica, Noble Wine, Fortify Restaurant, Blue Ridge Toys, y Tiger Mart le han brindado todo su apoyo en la comunidad. Es un honor que aprecien mi arte.”

Durante años, Falcón se ha ido estableciendo mas como artista, y ha llegado a exponer su arte alrededor de los Estados Unidos y hasta del mundo, incluyendo Portugal y Escocia. Es así como ha conocido a otros artistas y ahora quiere compartir esa increíble arte con la comunidad.

A través de Wheeler, Falcón comenzó a explorar la idea de rentar el local junto a Mountain Feathers Gallery en el Condado de Rabun. Con el espacio, y la gran ubicación sobre la Carretera 441, decidió que ese era el lugar perfecto para crear The Lotus Gallery and Arts Center, un espacio que se enfoca en abrir las puertas al arte local y de todo el mundo.

“Esta es una plataforma para los artistas de la comunidad y para exponer arte que es increíble, diferente, y salvaje de todas partes del mundo y de todo tipo de artistas,” dijo Falcón.

A causa de la pandemia de COVID-19, la gran apertura de The Lotus Gallery and Art Center tuvo que ser reprogramada para el año 2021. Mientras tanto, Falcón sigue conectando con artistas locales y de todas partes del mundo para planear cada exposición y evento.

“Quiero ofrecer el espacio a artistas para que muestren su arte. Esta puede ser una gran oportunidad para que ellos sientan lo que es que otros vengan y admiren lo que hacen,” dijo Falcón sobre uno de los principales propósitos del centro de arte. “Van a estar enlistados con otros artistas, quizás de otras partes del mundo, y esta es una gran oportunidad de desenvolverse y asociarse con ellos, al mismo tiempo que crear su propio grupo de seguidores.”

“Cada mes vamos a tener una exposición de diferentes artistas. Este lugar es para que nos reunamos, platiquemos, compartamos y celebremos el arte,” dijo Falcón. “Esto no va a ser posible sin la ayuda de la comunidad.”

Cualquier artista interesado en participar con las iniciativas de The Lotus, puede visitar su página de internet y enviar una petición para mostrar su trabajo. “Yo no soy critica de arte, pero veré si encaja con alguno de nuestros temas y les brindaremos el espacio que se merecen para mostrar su talento,” explico Falcón.

Otras de las iniciativas importantes para el centro de arte es apoyar y aconsejar a artistas jóvenes. “Si ellos están apasionados por lo que hacen, queremos guiarlos a que descubran su potencial. Si sigues practicando, vas desarrollando habilidades,” cuenta Falcón. “Hay muchos artistas que no creen ser tan buenos y siempre les recuerdo que yo así empecé. Les he mostrado mis pinturas iniciales y ellos mismos pueden ver como me he ido desenvolviendo como artista. ¡Hay que seguir practicando!”

“Yo se que estoy echa para crear porque es en ese momento que me siento mas feliz,” cuenta Falcón sobre su pasión. “El arte ha traído a gente increíble a mi vida, y ahora quiero darle esa oportunidad a esta comunidad de conectar de esa misma manera.”